『SCYarn 4玉のトゥインクルsKRubby 糸 合計320g 各2.82オンス 80g / 186ヤード 170m ホワイト 並行輸入【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 12時 48分に出品され03月23日 12時 48分に終了予定です。即決価格は7,813円に設定されています。現在193件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・ホワイト SCY-4PK
・・Color:ホワイト
・クリスタルホワイト 4本のケイン - 4本のホワイトスクラビー糸。
・標準サイズ - 186ヤード、2.8オンス。各スキン。
・キッチンやバスルームに最適 - スクラビー、ディッシュクロス、ボディースクラブ、スキン用エクスフォリエータを作ることができます。
・プレミアム品質100%ポリエステル - 推奨サイズ US C-2かぎ針編みフックとUS 2編み針、韓国、南製。
ChiaoGoo 9-Inch Bamboo Circular Knitting Needles 2/2.75mm by ChiaoGoo 並行輸入品
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落札価格7813円
193 入札履歴
終了
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