編み図付きキット（17-36） ベビー お花とハートのブランケット エミーグランデベビー オリムパス【新年の贈り物】

商品情報

ネコポスご利用不可商品です。



【商品説明】エミーグランデ＜ベビー＞12玉で編む、可愛い赤ちゃん用ブランケットのレシピ付きキットです。

編み進めていくだけで自然に、パステルカラーベースに3色のポップなドット模様が再現される可愛い糸です。セット内容エミーグランデベビー（25ｇ玉巻）

ミルキーホワイト系ミックス（B2） 6玉

ペールグリーン系ミックス（B7） 6玉

作り方テキストサイズ約縦57cm、横85cm使用針【備考】※あみ針はキットには含まれておりません。ご了承くださいませ。

編み物初心者の方・編み図が読めない方

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