『編み図付きキット（17-36） ベビー お花とハートのブランケット エミーグランデベビー オリムパス【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 17時 53分に出品され04月20日 17時 53分に終了予定です。即決価格は7,762円に設定されています。現在941件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ネコポスご利用不可商品です。
【商品説明】エミーグランデ＜ベビー＞12玉で編む、可愛い赤ちゃん用ブランケットのレシピ付きキットです。
編み進めていくだけで自然に、パステルカラーベースに3色のポップなドット模様が再現される可愛い糸です。セット内容エミーグランデベビー（25ｇ玉巻）
ミルキーホワイト系ミックス（B2） 6玉
ペールグリーン系ミックス（B7） 6玉
作り方テキストサイズ約縦57cm、横85cm使用針【備考】※あみ針はキットには含まれておりません。ご了承くださいませ。
編み物初心者の方・編み図が読めない方
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落札価格7762円
941 入札履歴
終了
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