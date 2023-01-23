『パッカパッカパスケース 定期入れ リール付ストラップ カードケース レディース 本革 馬革 アラベスク paccapacca 母の日 敬老の【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 21時 47分に出品され03月27日 21時 47分に終了予定です。即決価格は7,805円に設定されています。現在748件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

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【商品説明】

・カラー：ブラック×ブラック、ホワイト×ベージュ、ブルー×チョコ、チョコ×オレンジ、ピンク×キャメル

・サイズ：W11.0cm×H8.0cm×D1.4cm

・仕様：カードポケット×6 リール付ストラップ×1

・素材：外側／牛革、馬革 内側／馬革

・重さ：約68g

・メイン素材: レザー



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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