『野球用ウエア ローリングス(Rawlings) 野球用 大人用 BLACKLABEL ブラックレーベル 長袖 ウインド ジャケット AOS11F12 ブラ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 10時 07分に出品され03月11日 10時 07分に終了予定です。即決価格は7,803円に設定されています。現在120件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ローリングス(Rawlings) 野球用 大人用 BLACKLABEL ブラックレーベル 長袖 ウインド ジャケット AOS11F12 ブラ
【商品説明】
・S、M、L、O、XO、2XO
・ブラック、ネイビー、オリーブ
・ポリエステル100％
・中国製
【サイズ】
高さ : 5.70 cm
横幅 : 29.00 cm
奥行 : 35.50 cm
重量 : 510.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7803円
120 入札履歴
終了
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