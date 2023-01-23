『野球用ウエア ローリングス(Rawlings) 野球用 大人用 BLACKLABEL ブラックレーベル 長袖 ウインド ジャケット AOS11F12 ブラ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 10時 07分に出品され03月11日 10時 07分に終了予定です。即決価格は7,803円に設定されています。現在120件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ローリングス(Rawlings) 野球用 大人用 BLACKLABEL ブラックレーベル 長袖 ウインド ジャケット AOS11F12 ブラ



【商品説明】

・S、M、L、O、XO、2XO

・ブラック、ネイビー、オリーブ

・ポリエステル100％

・中国製



【サイズ】

高さ : 5.70 cm

横幅 : 29.00 cm

奥行 : 35.50 cm

重量 : 510.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。