E-Value(イーバリュー):伸縮式高枝切鋏　３段３Ｍ EG-420 4977292685269【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

コンパクトに収納できる三段タイプです。



【用途】

高枝切鋏。



【機能】

剪定・整枝・収穫作業用です。

切る、つかむ、果樹収穫に最適です。

付属の鋸刃で枝切り作業も可能です。

3段パイプで3.0mまで伸縮可能です。

コンパクト収納で車のトランクにはいります。



【仕様】

生木切断能力：約10mmまで。

伸縮サイズ：1.4〜3m(6段階調節)。

重量：1100g。

鋸刃付。



【材質】

刃部：刃物鋼。

柄部：アルミ。



【注意事項】

本来の用途以外には使用しないで下さい。

使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。

使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。

使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。



【商品サイズ】

縦(mm) 40

横(mm) 80

高さ(mm) 1400

【商品重量】

重量(kg) 1.27







JANCD：4977292685269



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