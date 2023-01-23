『E-Value(イーバリュー):伸縮式高枝切鋏 ３段３Ｍ EG-420 4977292685269【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 07時 22分に出品され03月14日 07時 22分に終了予定です。即決価格は7,797円に設定されています。現在629件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
コンパクトに収納できる三段タイプです。
【用途】
高枝切鋏。
【機能】
剪定・整枝・収穫作業用です。
切る、つかむ、果樹収穫に最適です。
付属の鋸刃で枝切り作業も可能です。
3段パイプで3.0mまで伸縮可能です。
コンパクト収納で車のトランクにはいります。
【仕様】
生木切断能力：約10mmまで。
伸縮サイズ：1.4〜3m(6段階調節)。
重量：1100g。
鋸刃付。
【材質】
刃部：刃物鋼。
柄部：アルミ。
【注意事項】
本来の用途以外には使用しないで下さい。
使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
【商品サイズ】
縦(mm) 40
横(mm) 80
高さ(mm) 1400
【商品重量】
重量(kg) 1.27
JANCD：4977292685269
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落札価格7797円
629 入札履歴
終了
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