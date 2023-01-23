『DesertFox アウトドア チェア キャンプ チェア 軽量 折りたたみ 椅子 L サイズ 78X54×51cm 耐荷重 150kg コン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 22時 29分に出品され03月31日 22時 29分に終了予定です。即決価格は7,802円に設定されています。現在967件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
DesertFox アウトドア チェア キャンプ チェア 軽量 折りたたみ 椅子 L サイズ 78X54×51cm 耐荷重 150kg コン
【商品説明】
・?【ロースタイルにちょうどいい、快適な高さ】 地面に近く、ゆったり過ごせるキャンプのロースタイル。 座面高さは40cmとロースタイルにちょうど良い高さ設定。 別売りのロータイプのテーブルとも相性抜群です。 当店ではテーブも販売しております。?【日常のインテリアとしてもGOOD】 アウトドアで使用する以外にも室内使用にもオススメです。 どんな部屋にもマッチします。 また、来客時用のチェアとしても活躍します。
・?【仕様】:材質：航空級カーボンスチール／オックスフォード生地 フレーム 。 展開サイズ(約)：78(h)×54×51cm 収納サイズ(約)：55×8×73(h)cm 重量(約)：3.3k
【サイズ】
高さ : 20.00 cm
横幅 : 30.00 cm
奥行 : 50.00 cm
重量 : 11.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7802円
967 入札履歴
終了
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