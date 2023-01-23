『リープフロッグLeapFrog フリッジフォニックスマグネットアルファベット 19267【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 17時 58分に出品され03月12日 17時 58分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在379件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ・ 80-19267E

・FRIDGE PHONICS MAGNETIC ALPHABET

・電池種別 :単4電池:3本

・主な製造国 :中国

・対象年齢 :2から5才