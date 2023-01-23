『ウッディジョー 1/150 法隆寺 夢殿 木製模型 組立キット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 03時 12分に出品され04月01日 03時 12分に終了予定です。即決価格は7,797円に設定されています。現在265件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ウッディジョー 1/150 法隆寺 夢殿 木製模型 組立キット
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.30 cm
横幅 : 17.30 cm
奥行 : 29.40 cm
重量 : 390.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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265 入札履歴
終了
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