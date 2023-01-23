『国内正規品 ディアボロ 舞鈴劇場 ハイパースピンTZ(トリプルベアリング) (クリアパープル)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 20時 29分に出品され03月15日 20時 29分に終了予定です。即決価格は7,795円に設定されています。現在677件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
国内正規品 ディアボロ 舞鈴劇場 ハイパースピンTZ(トリプルベアリング) (クリアパープル)
【商品説明】
・直径 128mm 高さ148mm 重さ 約255g
・競技用のトリプルベアリングディアボロ
【サイズ】
高さ : 14.10 cm
横幅 : 14.10 cm
奥行 : 15.60 cm
重量 : 260.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7795円
677 入札履歴
終了
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