DVD/BUCK-TICK/魅世物小屋が暮れてから〜SHOW AFTER DARK〜 in 日本武道館 (2DVD+2SHM-CD) (完全生産限定盤)【コストコ お買い得】

商品情報

BUCK-TICK (バクチク ばくちく)

2022年9月21日 発売





DVD:1

1.THE DUSK 〜start〜(SE)

2.DIABOLO

3.夢魔 -The Nightmare

4.楽園

5.謝肉祭 -カーニバル-

6.Lullaby-III

7.絶界

8.Living on the Net -Acoustic Ver.-

9.光の帝国

10.ユリイカ

11.忘却

DVD:2

1.S.H.O〜Z.O.C〜K.I(BGM)

2.BABEL

3.獣たちの夜

4.堕天使(YOW-ROW ver.)

5.Villain

6.舞夢マイム

7.MOONLIGHT ESCAPE

8.形而上 流星 -Acoustic Ver.-

9.JUST ONE MORE KISS(Ver.2021)

10.唄(Ver.2021)

11.ICONOCLASM(Ver.2021)

12.Alice in Wonder Underground

13.恋

14.Go-Go B-T TRAIN

15.独壇場Beauty -R.I.P.-

CD:3

1.THE DUSK 〜start〜(SE)

2.DIABOLO

3.夢魔 -The Nightmare

4.楽園

5.謝肉祭 -カーニバル-

6.Lullaby-III

7.絶界

8.Living on the Net -Acoustic Ver.-

9.光の帝国

10.ユリイカ

11.忘却

CD:4

1.BABEL

2.獣たちの夜

3.堕天使(YOW-ROW ver.)

4.Villain

5.舞夢マイム

6.MOONLIGHT ESCAPE

7.形而上 流星 -Acoustic Ver.-

8.JUST O