『Geyserクリスタルガイザー 500ml PET 96本入り【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 05時 36分に出品され05月05日 05時 36分に終了予定です。即決価格は7,790円に設定されています。現在354件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Geyserクリスタルガイザー 500ml PET 96本入り
【商品説明】
・サイズ: 500ミリリットル (x 96)
・パッケージ重量: 4.0 kg
・フレーバー: 無味
【サイズ】
高さ : 50.00 cm
横幅 : 50.00 cm
奥行 : 50.00 cm
重量 : 4.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7790円
354 入札履歴
終了
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