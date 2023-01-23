『Geyserクリスタルガイザー 500ml PET 96本入り【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 05時 36分に出品され05月05日 05時 36分に終了予定です。即決価格は7,790円に設定されています。現在354件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Geyserクリスタルガイザー 500ml PET 96本入り



【商品説明】

・サイズ: 500ミリリットル (x 96)

・パッケージ重量: 4.0 kg

・フレーバー: 無味



【サイズ】

高さ : 50.00 cm

横幅 : 50.00 cm

奥行 : 50.00 cm

重量 : 4.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。