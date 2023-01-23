『テトラ (Tetra) 水槽 ラウンドグラスアクアリウム300LEDセット 水槽 アクアリウム 熱帯魚 メダカ 金魚【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 04時 36分に出品され03月04日 04時 36分に終了予定です。即決価格は7,788円に設定されています。現在359件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
テトラ (Tetra) 水槽 ラウンドグラスアクアリウム300LEDセット 水槽 アクアリウム 熱帯魚 メダカ 金魚
【商品説明】
・お買い得なLEDライトがセット。
・原産国:中華人民共和国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :2.3×3.1×3.3cm
・本体重量:4.52kg
・水草の育成に有効なLED
【サイズ】
高さ : 23.90 cm
横幅 : 30.70 cm
奥行 : 35.90 cm
重量 : 5.05 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
テトラ (Tetra) 水槽 ラウンドグラスアクアリウム300LEDセット 水槽 アクアリウム 熱帯魚 メダカ 金魚
¥ 7788
テトラ (Tetra) 水槽 ラウンドグラスアクアリウム300LEDセット 水槽 アクアリウム 熱帯魚 メダカ 金魚
¥ 7788
テトラ (Tetra) 水槽 ラウンドグラスアクアリウム300LEDセット 水槽 アクアリウム 熱帯魚 メダカ 金魚
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¥ 7783
テトラ オールグラスアクアリウム300 熱帯魚セット 水槽 アクアリウム 熱帯魚 メダカ 金魚
¥ 7783
テトラ オールグラスアクアリウム300 熱帯魚セット 水槽 アクアリウム 熱帯魚 メダカ 金魚
¥ 7783
テトラ オールグラスアクアリウム300 熱帯魚セット 水槽 アクアリウム 熱帯魚 メダカ 金魚
¥ 7783
テトラ オールグラスアクアリウム300 熱帯魚セット 水槽 アクアリウム 熱帯魚 メダカ 金魚
¥ 7783
落札価格7788円
359 入札履歴
終了
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