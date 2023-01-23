『玉網（丸網） 丸ー12 径350 柄長さ600 細目 ステン枠【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 04時 30分に出品され03月09日 04時 30分に終了予定です。即決価格は7,784円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

玉網（丸網） 丸ー12 径350 柄長さ600 細目 ステン枠



【商品説明】

・池用網



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。