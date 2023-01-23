『ニッソー NS-4M 黒【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 13時 57分に出品され03月20日 13時 57分に終了予定です。即決価格は7,787円に設定されています。現在665件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ニッソー NS-4M 黒



【商品説明】

・原産国:インドネシア

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :45×29.5×30cm

・本体重量 :4500g



【サイズ】

高さ : 30.40 cm

横幅 : 30.40 cm

奥行 : 46.80 cm

重量 : 4.67 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。