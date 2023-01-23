『ニッソー NS-4M 黒【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 13時 57分に出品され03月20日 13時 57分に終了予定です。即決価格は7,787円に設定されています。現在665件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ニッソー NS-4M 黒
【商品説明】
・原産国:インドネシア
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :45×29.5×30cm
・本体重量 :4500g
【サイズ】
高さ : 30.40 cm
横幅 : 30.40 cm
奥行 : 46.80 cm
重量 : 4.67 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7787円
665 入札履歴
終了
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