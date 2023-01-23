『単品9個セット バスロマン スキンケアWコラーゲン 600G アース製薬 代引不可【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 02時 28分に出品され03月23日 02時 28分に終了予定です。即決価格は7,785円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 このページは4901080579812単品が9個セットの商品ページです



【商品区分】



医薬部外品



【成分】



乾燥硫酸Na、炭酸水素Na、酸化Ti、無水ケイ酸、グリシン、カモミラエキス−1（カミツレエキス）、スクワラン、水解コラーゲン末（うるおいコラーゲン）、水溶性コラーゲン液−1（ベールコラーゲン）、グリチルリチン酸2K、ポリアクリル酸Na、ポリアクリル酸、エタノール、乾燥硫酸Na、フェノキシエタノール、ステアリン酸PEG、POE（300）POP（55）、ベントナイト、石けん用素地、香料



【製造者】



アース製薬株式会社



【生産国】



日本



【単品内容量】



600G



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