『単品9個セット バスロマン スキンケアWコラーゲン 600G アース製薬 代引不可【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 02時 28分に出品され03月23日 02時 28分に終了予定です。即決価格は7,785円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
このページは4901080579812単品が9個セットの商品ページです
【商品区分】
医薬部外品
【成分】
乾燥硫酸Na、炭酸水素Na、酸化Ti、無水ケイ酸、グリシン、カモミラエキス−1（カミツレエキス）、スクワラン、水解コラーゲン末（うるおいコラーゲン）、水溶性コラーゲン液−1（ベールコラーゲン）、グリチルリチン酸2K、ポリアクリル酸Na、ポリアクリル酸、エタノール、乾燥硫酸Na、フェノキシエタノール、ステアリン酸PEG、POE（300）POP（55）、ベントナイト、石けん用素地、香料
【製造者】
アース製薬株式会社
【生産国】
日本
【単品内容量】
600G
※メーカーの都合によりパッケージ、内容等が変更される場合がございます。
当店はメーカーコード（JANコード）で管理をしている為それに伴う返品、返金等の対応は受け付けておりませんのでご了承の上お買い求めください。
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落札価格7785円
507 入札履歴
終了
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