『大型 おしゃれ 植木鉢 スパイラ ボウル プランター グレー 40cm 20L【メーカー直送・日時指定不可・同梱不可・代引不可・返品不可】【プロフェッショナル】【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 16時 32分に出品され03月31日 16時 32分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在135件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
植木鉢 おしゃれ ファイバーグラス プランター 大型
直径40cm（一番太い部分） 高さ27cm 口径30cm
底直径20cm 内高さ26cm 内底直径24cm
土容量 ： 20L
重さ ： 5kg
材質 ： ファイバークレイ
色 ： グレー（灰）
底穴 ： 有
寒冷地 ： 水はけの良い状態に限り使用可
個体差 ： 色・サイズの個体差ほぼなし
ガーデンガーデン 天然木製 ホワイトスツール型花台(フラワースタンド) Mサイズ1台 60cm*52cm*25cm プランターラック YT-
¥ 7777
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落札価格7777円
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終了
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