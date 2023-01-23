『大型 おしゃれ 植木鉢 スパイラ ボウル プランター グレー 40cm 20L【メーカー直送・日時指定不可・同梱不可・代引不可・返品不可】【プロフェッショナル】【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 16時 32分に出品され03月31日 16時 32分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在135件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 植木鉢 おしゃれ ファイバーグラス プランター 大型



直径40cm（一番太い部分） 高さ27cm 口径30cm

底直径20cm 内高さ26cm 内底直径24cm

土容量 ： 20L

重さ ： 5kg

材質 ： ファイバークレイ

色 ： グレー（灰）

底穴 ： 有

寒冷地 ： 水はけの良い状態に限り使用可

個体差 ： 色・サイズの個体差ほぼなし