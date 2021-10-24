『Triptykon / Metropole Orkest / Requiem (Live At Roadburn 2019): (Ltd. Deluxe Dark Red Lp+cd+dvd+dark Red 7inch Artbook) 輸入盤 〔CD〕【お歳暮】』はヤフオクでから04月20日 12時 15分に出品され04月20日 12時 15分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在677件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 発売日:2020年05月15日 / ジャンル:ロック / フォーマット:CD / 組み枚数:4 / レーベル:Century Media / 発売国:Europe / 商品番号:19075976462 / その他:DVD付き， 限定盤， デラックスエディション / アーティストキーワード:Triptykon / Metropole Orkest