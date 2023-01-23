『増田屋コーポレーション Rummikub ラミィキューブ2011【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 03時 39分に出品され03月17日 03時 39分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在570件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

増田屋コーポレーション Rummikub ラミィキューブ2011



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 26.60 cm

奥行 : 34.80 cm

重量 : 1.02 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ 増田屋コーポレーション

Rummikub

ラミィキューブ2011