『黒真珠 9.5mm ペンダント （のし等ギフト対応無料 ）キュービックジルコニア付シルバー金具 40cm シルバーチェーン付属 ネックレス【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 20時 52分に出品され03月04日 20時 52分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在659件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 黒真珠 9.5mm ペンダント （のし等ギフト対応無料 ）キュービックジルコニア付シルバー金具 40cm シルバーチェーン付属 ネックレス

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ 黒真珠

9.5mm

ペンダント

（のし等ギフト対応無料

）キュービックジルコニア付シルバー金具

40cm

シルバーチェーン付属

ネックレス