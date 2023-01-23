『ロイヤルカナン CCN ミニステアライズド 8kg（避妊・去勢犬用 小型犬専用 成犬〜高齢犬用）【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月27日 12時 55分に出品され04月27日 12時 55分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在120件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 「商品情報」避妊・去勢した小型犬のための特別な栄養バランスに配慮したフードです。「主な仕様」避妊・去勢犬用