『youE キャットタワー木製 135cm 猫タワー キャットツリー スリム 多頭飼い 爪とぎポール 猫じゃらし 羽根のおもちゃ付き【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 15時 45分に出品され03月05日 15時 45分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在955件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
youE キャットタワー木製 135cm 猫タワー キャットツリー スリム 多頭飼い 爪とぎポール 猫じゃらし 羽根のおもちゃ付き
【商品説明】
・?【オリジナルスリム設計】多頭飼いでもOKの高台座が２つの据え置き型、猫ちゃんがゆったりくつろげるハンモック、隠れ家キャットハウス、全てのポールは爪とぎ仕様、スリム設計で場所を取りません。
・?【商品サイズ】?全体サイズ（奥行×横幅×高さ）：52cm x 37cm x 135cm ?キャットハウスサイズ（奥行×横幅×高さ）：30 cmx 30 cmx 26cm ?座台サイズ（縦×横）：52 cmx 37cm ?重さ：8.8kg ※組み立て説明書は梱包されていません。商品説明にあるQRコードを読み取りご利用下さい。
・?【小さなお部屋にもぴったり】高過ぎないコンパクトさが小さめのお部屋にもぴったり、
【サイズ】
高さ : 18.00 cm
横幅 : 41.00 cm
奥行 : 55.00 cm
重量 : 10.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7770円
955 入札履歴
終了
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