『翌営業日発送 XLW462NENZLE9 パナソニック 笠なし型 (防湿型・防雨型・一般タイプ・6900 lmタイプ・昼白色・非調光)32形高出力型2灯器具相当【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 18時 26分に出品され03月29日 18時 26分に終了予定です。即決価格は7,770円に設定されています。現在554件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 翌営業日発送(在庫数内）



XLW462NENZ LE9(防湿型・防雨型・一般タイプ・6900 lmタイプ・昼白色・非調光)



天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 防湿型・防雨型 iスタイル／ストレートタイプ／笠なし型 Hf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当 Hf32形高出力型・6900 lm







LED内蔵、電源ユニット内蔵



商品詳細



光源

LED（昼白色） 光源色温度：5000 K 光源寿命40000時間（光束維持率85％）



寸法・質量

幅：86 mm 長：1240 mm 高：86 mm

質量：2.6 kg



仕様・注意事項

器具光束：6560 lm 安定器出力型：定格出力型 安定器補足：＜出力固定型＞ 電圧：100〜242 V 消費電力：43.1 W 消費効率：152.2 lm/W

【本体】亜鉛鋼板（クロムフリー・高反射白色粉体塗装）

IP23 防湿

使用温度範囲：−10〜35

天井直付型

Ra83

