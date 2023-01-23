パナソニック 衣類スチーマー スチーム専用 大容量タイプ ダークグレー NI-GS400-H【2025年度カレンダ】

商品情報

【商品名】

パナソニック 衣類スチーマー スチーム専用 大容量タイプ ダークグレー NI-GS400-H



【商品説明】

・※3 ダニ由来アレル物質試験内容【 試験依頼先】パナソニック（株）解析センター【 試験成績書番号】L20YA108【 試験成績書発行日】2020年12月15日【 試験方法】1cmの距離からスチームをあてた、ダニ（Derf1）抽出液付着布の不活化試験【 試験結果】3秒間で87%以上の不活化率

※4 花粉アレル物質試験内容【 試験依頼先】パナソニック（株）解析センター【 試験成績書番号】L20YA108【 試験成績書発行日】2020年12月15日【 試験方法】1cmの距離からスチームをあてた、花粉（Cryj1）抽出液付着布の不活化試験【 試験結果】3秒間で85%以上の不活化率

・お出かけ後は、シワとりしながら脱臭※1 ・除菌※2。 アレル物



【サイズ】

高さ : 14.20 cm

横幅 : 18.60 cm

奥行 : 30.40 cm

重量 : 1.14 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。