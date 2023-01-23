『パナソニック 衣類スチーマー スチーム専用 大容量タイプ ダークグレー NI-GS400-H【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 05時 32分に出品され03月05日 05時 32分に終了予定です。即決価格は7,769円に設定されています。現在178件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
パナソニック 衣類スチーマー スチーム専用 大容量タイプ ダークグレー NI-GS400-H
【商品説明】
・※3 ダニ由来アレル物質試験内容【 試験依頼先】パナソニック（株）解析センター【 試験成績書番号】L20YA108【 試験成績書発行日】2020年12月15日【 試験方法】1cmの距離からスチームをあてた、ダニ（Derf1）抽出液付着布の不活化試験【 試験結果】3秒間で87%以上の不活化率
※4 花粉アレル物質試験内容【 試験依頼先】パナソニック（株）解析センター【 試験成績書番号】L20YA108【 試験成績書発行日】2020年12月15日【 試験方法】1cmの距離からスチームをあてた、花粉（Cryj1）抽出液付着布の不活化試験【 試験結果】3秒間で85%以上の不活化率
・お出かけ後は、シワとりしながら脱臭※1 ・除菌※2。 アレル物
【サイズ】
高さ : 14.20 cm
横幅 : 18.60 cm
奥行 : 30.40 cm
重量 : 1.14 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7769円
178 入札履歴
終了
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