『ウッドストック パッヘルベル カノンチャイム【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 12時 11分に出品され05月03日 12時 11分に終了予定です。即決価格は7,769円に設定されています。現在174件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ウッドストック パッヘルベル カノンチャイム
【商品説明】
・アルミチューブ シルバー６本
・ウィンドーキャッチャー：アッシュウッド
・カラー：ブラック
・・ミニチャイム ４本
【サイズ】
高さ : 4.57 cm
横幅 : 14.99 cm
奥行 : 47.24 cm
重量 : 840.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7769円
174 入札履歴
終了
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