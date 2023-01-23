『アイホン 【TCS-1A-T】 ドアホンセット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 17時 01分に出品され05月05日 17時 01分に終了予定です。即決価格は7,525円に設定されています。現在2件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 親機は奥行51mmの薄型デザインです。呼出は、2点打電子チャイム音です。玄関子機は「防雨形」です。