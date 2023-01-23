『初回生産分Snow Man ASIA TOUR 2D.2D. (Blu-ray2枚組)(スリーブケース＋トールケース、ライブ用銀テープ封入)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 10時 33分に出品され03月25日 10時 33分に終了予定です。即決価格は7,763円に設定されています。現在554件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 （中古品）初回生産分Snow Man ASIA TOUR 2D.2D. (Blu-ray2枚組)(スリーブケース＋トールケース、ライブ用銀テープ封入)

※お届け：受注後に再メンテ、梱包します。

※中古品ですので使用に伴う細かな傷はありますことをご理解いただきますようお願いいたします。