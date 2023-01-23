『デサントゴルフ レディース ゴルフウェア リサイクルダンボールニット プルオーバー フーデッド パーカー DGWVJL50 2023年春夏モデル S-L【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 15時 13分に出品され03月26日 15時 13分に終了予定です。即決価格は7,762円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 『2月デザインテーマは北欧ノルウェー「オスロ」。フィヨルドの雄大な自然をイメージした爽やかな春のスタイルを展開。』ストレッチ性と適度なハリ感のあるリサイクル（環境配慮）ダンボール素材を使用したプルオーバータイプのフーデッドパーカー。左袖の「DSTG」ロゴプリントがアクセント。カンガルーポケット付き。《機能》吸汗 / UV CUT（UPF50＋） / ストレッチ《素材》ポリエステル88%ポリウレタン12%《サイズ目安(cm)》S：身長152-158 胸囲 78-82M：身長157-163 胸囲81-85L：身長162-168 胸囲84-88O：身長167-173 胸囲87-91DESCENTE GOLF オススメ おすすめ デサント ゴルフ ゴルフ用品 ゴルフウェア ウエア アパレル 洋服 女性 レディースウェア ダンボールニット ダンボール フーディー フード ハリ プルオーバー カンガルーポケット ポケット 吸汗 UV ストレッチ 白 ホワイト サックス DC23SSWEAR