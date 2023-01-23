『ジャックウルフスキン ウエストバッグ 3L (リフレクタープリント) 2011001 / VELO TRAIL 自転車 4143_gecko【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 09時 29分に出品され04月07日 09時 29分に終了予定です。即決価格は7,762円に設定されています。現在962件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ジャックウルフスキン ウエストバッグ 3L (リフレクタープリント) 2011001 / VELO TRAIL 自転車 4143_gecko
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 6.80 cm
横幅 : 23.50 cm
奥行 : 27.20 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7762円
962 入札履歴
終了
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