『大型デイパック52cmウエストベルト・チェストハーネス付42521-01クロ【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月06日 22時 04分に出品され05月06日 22時 04分に終了予定です。即決価格は7,760円に設定されています。現在334件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
大型デイパック52cmウエストベルト・チェストハーネス付42521-01クロ
【商品説明】
・01（クロ）、03（コン）、09（アカ）、12（グレー）の4色展開
・ウエストベルトに小物ポケット付。
・大容量約34リットル
・留め具の種類: ファスナー
・製造元：鞄倶楽部
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 40.00 cm
奥行 : 53.00 cm
重量 : 900.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7760円
334 入札履歴
終了
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