『大型デイパック52cmウエストベルト・チェストハーネス付42521-01クロ【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月06日 22時 04分に出品され05月06日 22時 04分に終了予定です。即決価格は7,760円に設定されています。現在334件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

大型デイパック52cmウエストベルト・チェストハーネス付42521-01クロ



【商品説明】

・01（クロ）、03（コン）、09（アカ）、12（グレー）の4色展開

・ウエストベルトに小物ポケット付。

・大容量約34リットル

・留め具の種類: ファスナー

・製造元：鞄倶楽部



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 53.00 cm

重量 : 900.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ 大型デイパック52cmウエストベルト・チェストハーネス付42521-01クロ