『ロイヤル ローリングス(Rawlings) ハイブリッドバックパック ダッフル 53L R601JP ロイヤル L64×H27×W28cm【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 22時 43分に出品され03月24日 22時 43分に終了予定です。即決価格は7,759円に設定されています。現在978件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ロイヤル ローリングス(Rawlings) ハイブリッドバックパック ダッフル 53L R601JP ロイヤル L64×H27×W28cm
カラーロイヤル素材ポリエステル留め具の種類ファスナー容量53L製造中国
サイズ幅64cm x 高さ27cm x 奥行28cm
仕様ショルダーとしてもバックパックとしても使える2WAY仕様。
両サイドのメッシュポケットでバットが2本収納できる仕様/野球の必需品を収納するのに便利な仕様用途野球用 バット収納 ソフトボール 練習 試合 遠征
特徴洗濯物収納用のメッシュ袋付スペースあり。
シューズ収納スペース。
バット収納あり。
内側に小物などが入れられる便利なメッシュポケット付き。
ロゴ入りのスポーティーなデザインも特徴です。
チーム対応。
ブランド紹介野球の本場アメリカにて130年以上ベースボールプロダクトを作り続けてきた歴史と伝統のあるNo.1ベースボールブランド Rawlings(ローリングス)の日本公式ショップ。
2020年からはボールとヘルメットに次いでグラブが新たにMLBオフィシャルサプライヤーに。
記憶に残る数々の名プレーは、ローリングスと共に成し遂げられた戦績です。
収納力抜群大容量のハイブリッドバック
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落札価格7759円
978 入札履歴
終了
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