『ロイヤル ローリングス(Rawlings) ハイブリッドバックパック ダッフル 53L R601JP ロイヤル L64×H27×W28cm【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 22時 43分に出品され03月24日 22時 43分に終了予定です。即決価格は7,759円に設定されています。現在978件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ロイヤル ローリングス(Rawlings) ハイブリッドバックパック ダッフル 53L R601JP ロイヤル L64×H27×W28cm



カラーロイヤル素材ポリエステル留め具の種類ファスナー容量53L製造中国



サイズ幅64cm x 高さ27cm x 奥行28cm



仕様ショルダーとしてもバックパックとしても使える2WAY仕様。



両サイドのメッシュポケットでバットが2本収納できる仕様/野球の必需品を収納するのに便利な仕様用途野球用 バット収納 ソフトボール 練習 試合 遠征



特徴洗濯物収納用のメッシュ袋付スペースあり。



シューズ収納スペース。



バット収納あり。



内側に小物などが入れられる便利なメッシュポケット付き。



ロゴ入りのスポーティーなデザインも特徴です。



チーム対応。



ブランド紹介野球の本場アメリカにて130年以上ベースボールプロダクトを作り続けてきた歴史と伝統のあるNo.1ベースボールブランド Rawlings(ローリングス)の日本公式ショップ。



2020年からはボールとヘルメットに次いでグラブが新たにMLBオフィシャルサプライヤーに。



記憶に残る数々の名プレーは、ローリングスと共に成し遂げられた戦績です。



収納力抜群大容量のハイブリッドバック