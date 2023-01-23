『ベストアメニティ 国内産 十六雑穀米 黒千石入り 15g×5P×30個セット 送料無料【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 04時 41分に出品され05月10日 04時 41分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在157件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
「国内産 十六雑穀米 黒千石入り 15g×5P」は、純国内産穀物16種類を配合した雑穀米です。雑穀米をお米に入れて混ぜて炊くだけで、不足しがちな栄養素を手軽に摂取することができます。15g×5P。
お得な30個セット
メーカー ベストアメニティ
区分 セレクトフード/食材・加工食品/雑穀/黒豆(黒大豆)/黒千石
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落札価格7756円
157 入札履歴
終了
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