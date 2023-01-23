『壁掛け郵便ホルダー ? 素朴な郵便物オーガナイザー キーフック付き 廊下キッチン 農家の装飾用 ? 手紙仕切り 桐製 フローティングシェルフ付き (1【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 02時 03分に出品され03月11日 02時 03分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在338件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Nekonの美しい農家郵便オーガナイザーとキーラックで、家族全員の正しい姿勢を整理し、鍵を指先で留めましょう。 文字、家事、リーシュ、スカーフなどを収納できる考え抜かれたデザインです。大きな郵便整理棚 壁は玄関、キッチンや泥の部屋に設置でき、カウンタートップを散らかりません。 2 つのキーホールブラケットにより、すっきりとしたフラッシュマウントと、レンガ、コンクリート、乾式壁でのチップ防止性能を最大化します。PAULOWNIA 木製キーオーガナイザー 当社のメールオーガナイザーは桐の木でできており、金属製のダブルフックが付いていて、丈夫で耐久性があります。 ダブル フックは1つ以上のアイテムを掛けることができます。 日常生活で大きな役割を果たします。キーフックとコートフックが付いた装飾郵便ホルダーは、ご家族をすぐに出して仕事や学校に出かけられます。 リーシュ、IDランヤード、帽子、サングラスなどの便利な場所で、ニックナック用のフローティングシェルフも付いています。取付金具が付属しているので、壁掛け用のNekonメールとキーホルダーを一度に使うことができます。 3 本のコンクリートアンカ
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落札価格7756円
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