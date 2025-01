New Sounds in BRASS NSB第43集 キッズアニメ・メドレー【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

キッズから大人まで楽しめるナンバーです。



依頼演奏にお困りの時は、こんなナンバーはいかが?

陽の光を浴びながら外などで演奏したら、キッズも大喜び!

ママさんブラスのレパートリーにもオススメです。

*夢をかなえてドラえもん*ドラえもんのうた*ようかい体操第一*サザエさん*おどるポンポコリン

*編曲:三浦秀秋 *演奏時間:約5分40秒 *難易度:***



編成

Conductor *1

Piccolo *1

1st & 2nd Flutes *2

※Oboe *1

※Bassoon *1

※Clarinet in E* *1

1st Clarinet in B* *3

2nd Clarinet in B* *3

3rd Clarinet in B* *3

※Alto Clarinet in E* *1

Bass Clarinet in B* *1

1st Alto Saxophone in E* *1

2nd Alto Saxophone in E* *1

Tenor Saxophone in B* *1

Baritone Saxophone in E* *1

1st Trumpet in B* *1

2nd Trumpet in B* *1

3rd Trumpet in B* *1

1st & 2nd Horns in F *2

3rd & 4th Horns in F *2

1st Trombone *1

2nd Trombone *1

Bass Trombone *1

E