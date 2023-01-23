『石崎電機製作所 電気コンロ SK-65S ホワイト【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 22時 08分に出品され03月28日 22時 08分に終了予定です。即決価格は7,752円に設定されています。現在790件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

石崎電機製作所 電気コンロ SK-65S ホワイト



【商品説明】

・コード長:1.8m(ゴムコード)

・サイズ:幅290×奥行220×高さ85mm

・ヒーター:ニクロムヒーター

・本体材質:〔本体ケース〕ステンレス、〔前後カバー/脚〕フェノール樹脂、〔受け皿〕ステンレス、〔底板〕亜鉛メッキ銅版

・消費電力:600W

・熱量調節スイッチ:切、600W(強火)、300W(弱火:内側ヒーター)、300W(弱火:外側ヒーター)

・電源:AC100V



【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 25.50 cm

奥行 : 31.00 cm

重量 : 1.70 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。