『Blue Buffalo True Chews Premium Jerky Cuts Natural Dog Treats Duck 12 oz 並行輸入品【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 20時 55分に出品され03月13日 20時 55分に終了予定です。即決価格は8,128円に設定されています。現在152件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Blue Buffalo True Chews Premium Jerky Cuts Natural Dog Treats， Duck 12 ozブランド：Blue Buffalo商品サイズ：12 oz高さ：7.6 cm横幅：22.9 cm奥行：26.7 cm 商品番号：804524色：Brown素材：