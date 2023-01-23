『東芝 ネオボールZ 電球形蛍光ランプ 電球60ワットタイプ 電球色 EFD15EL/13-Z【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 21時 05分に出品され03月07日 21時 05分に終了予定です。即決価格は7,752円に設定されています。現在823件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
東芝 ネオボールZ 電球形蛍光ランプ 電球60ワットタイプ 電球色 EFD15EL/13-Z
【商品説明】
・メーカー型番: EFD15EL/13-Z
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 4.60 cm
奥行 : 12.40 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7752円
823 入札履歴
終了
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