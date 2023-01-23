『BUFFALO TurboUSB機能/省電力モード搭載 USB2.0用 外付けHDD 冷却ファン付きモデル HD-HES1.5TU2/F【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 09時 31分に出品され03月10日 09時 31分に終了予定です。即決価格は7,749円に設定されています。現在291件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BUFFALO TurboUSB機能/省電力モード搭載 USB2.0用 外付けHDD 冷却ファン付きモデル HD-HES1.5TU2/F
【商品説明】
・HDD-E
・I/Fの有無：なし
・転送方式：USB
【サイズ】
高さ : 12.20 cm
横幅 : 22.40 cm
奥行 : 34.40 cm
重量 : 2.04 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7749円
291 入札履歴
終了
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