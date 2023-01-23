『[在庫あり] パナソニック FY-27BM7/19 (FY-27BM7+FY-27L19) 換気扇 天井埋込形換気扇 本体・ルーバーセット 台所 コンパクトキッチン用 ☆2【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月03日 11時 37分に出品され03月03日 11時 37分に終了予定です。即決価格は7,748円に設定されています。現在100件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
パナソニック FY-27BM7/19 (FY-27BM7+FY-27L19) 換気扇 天井埋込形換気扇 本体・ルーバーセット 台所 コンパクトキッチン用
※画像はイメージです。代表写真の場合があります。
カテゴリ：天井埋込換気扇 天埋換気扇 天埋 換気扇 別売ルーバーセット
メーカー：パナソニック Panasonic
型番：FY-27BM7/19 / FY-27BM7 / FY27BM7
FY-27BM7/19 (FY-27BM7+FY-27L19)
本 体：鋼板製
羽 根：鋼板製
ルーバー：ステンレス製
埋込寸法：270ｍｍ角
適用パイプ：呼び径φ150ｍｍ
スイッチ（別売品）
FY-SV06W（入-切）
油煙の多い場所での使用については、ルーバーにたまった油が滴下することがあります。
ルーバーにたまった油は、こまめに取り除いてください。
【！！！ 必ずご覧ください ！！！】
配送地域や送料等、ご購入に条件がある場合がございます。
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