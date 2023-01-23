『[在庫あり] パナソニック FY-27BM7/19 (FY-27BM7+FY-27L19) 換気扇 天井埋込形換気扇 本体・ルーバーセット 台所 コンパクトキッチン用 ☆2【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月03日 11時 37分に出品され03月03日 11時 37分に終了予定です。即決価格は7,748円に設定されています。現在100件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 パナソニック FY-27BM7/19 (FY-27BM7+FY-27L19) 換気扇 天井埋込形換気扇 本体・ルーバーセット 台所 コンパクトキッチン用

※画像はイメージです。代表写真の場合があります。



カテゴリ：天井埋込換気扇 天埋換気扇 天埋 換気扇 別売ルーバーセット

メーカー：パナソニック Panasonic

型番：FY-27BM7/19 / FY-27BM7 / FY27BM7



FY-27BM7/19 (FY-27BM7+FY-27L19)



本 体：鋼板製

羽 根：鋼板製

ルーバー：ステンレス製

埋込寸法：270ｍｍ角

適用パイプ：呼び径φ150ｍｍ



スイッチ（別売品）

FY-SV06W（入-切）



油煙の多い場所での使用については、ルーバーにたまった油が滴下することがあります。

ルーバーにたまった油は、こまめに取り除いてください。





【！！！ 必ずご覧ください ！！！】

配送地域や送料等、ご購入に条件がある場合がございます。

必ず、下部の「商品説明(ＰＣ版)」「商品情報をもっと見る(スマホ版)」にて

詳細をご確認ください。