『スリア レギンス コンフォレギンスフルレングス ブラック S レディース SU-P035 日本 S (日本サイズS相当)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 12時 06分に出品され04月03日 12時 06分に終了予定です。即決価格は7,746円に設定されています。現在635件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スリア レギンス コンフォレギンスフルレングス ブラック S レディース SU-P035 日本 S (日本サイズS相当)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 24.80 cm

奥行 : 26.80 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。