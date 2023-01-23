『フランスベッド ボックスシーツ マットレスカバー ワイドダブルロングサイズ 厚さ40cm対応 厚いマットレス用 上質綿100％ ベーシック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 05時 33分に出品され03月25日 05時 33分に終了予定です。即決価格は7,743円に設定されています。現在759件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カバー、シーツセット

【商品名】

フランスベッド ボックスシーツ マットレスカバー ワイドダブルロングサイズ 厚さ40cm対応 厚いマットレス用 上質綿100％ ベーシック



【商品説明】

・シックで落ち着いたカラーです。

・ベージュ色 ワイドダブルロングサイズ 154×210×45cm

・マットレス厚 31～40cm程度までに対応

・上質綿使用 綿100％ 中国製 通常価格8，100円

・厚さがあるマットレス用のボックスシーツ。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。