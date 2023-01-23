『フランスベッド ボックスシーツ マットレスカバー ワイドダブルロングサイズ 厚さ40cm対応 厚いマットレス用 上質綿100％ ベーシック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 05時 33分に出品され03月25日 05時 33分に終了予定です。即決価格は7,743円に設定されています。現在759件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
カバー、シーツセット
【商品名】
フランスベッド ボックスシーツ マットレスカバー ワイドダブルロングサイズ 厚さ40cm対応 厚いマットレス用 上質綿100％ ベーシック
【商品説明】
・シックで落ち着いたカラーです。
・ベージュ色 ワイドダブルロングサイズ 154×210×45cm
・マットレス厚 31～40cm程度までに対応
・上質綿使用 綿100％ 中国製 通常価格8，100円
・厚さがあるマットレス用のボックスシーツ。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
西川 リビング <24+> 掛け ふとん カバー シングル 150×210cm TFP-00 ホワイト 2120-00137
¥ 7743
布団カバー 4点セット シングル 寝具カバー 洗える 保温 肌に優しい かけ布団カバー 掛け布団カバー 柔らかい 暖かい インテリア ふとんカバー 敷き布団カバー
¥ 7743
山善(YAMAZEN) 空気をキレイにするあったか電気敷パッド (タテ200×ヨコ100cm) ブラウン シキパツトYWP-200FP
¥ 7743
ロマンス小杉 日本製パイル生地 敷きパッド グリーン セミダブル
¥ 7743
ロマンス小杉(Romance Kosugi) 敷きパッド ブルー シングル 肌面 パイル綿100%
¥ 7743
ロマンス小杉(Romance Kosugi) 敷きパッド ピンク シングル 肌面 パイル綿100%
¥ 7743
西川 シリカゲル入り除湿シート サラネル 消臭 防カビ 防ダニ センサー付き 調湿シート ダブル 51081 ブルー
¥ 7743
メリーナイト inico(イニコ) シリーズ 綿100% サテン織ストライプ 掛布団カバー 「アデール」チャコールグレイ シングルロング 約
¥ 7742
ボックスシーツ Protect-A-Bed （プロテクト・ア・ベッド） マットレスプロテクター プレミアム コットンパイル (ダブル， オー
¥ 7742
ミクロガードスタンダードタイプ敷き布団カバー（シングル）高密度生地でダニを通さずホコリも通さない、国産、テイジン、帝人 (ベージュ)
¥ 7742
メリーナイト inico(イニコ) シリーズ 綿100% サテン織ストライプ 刺繍入り 掛布団カバー 「クレール」アイボリー シングルロング
¥ 7741
リビングプランニング パッド一体型ボックスシーツ ワイドキング 200×200×30cm 清潔モノトーン ベッドカバー マットレスカバー ワ
¥ 7739
寝具のドリーム ボックスシーツ ベッドパッド 一体型 ワイドキング ワンタッチ マットレスカバー ベッドカバー ワンタッチカバー 清潔 オー
¥ 7739
西川 リビング あたたか 掛けふとん カバー ネイビー 約150×210cm シングル Mee ME40 日本製 2187-90616
¥ 7737
タオル地 ボックスシーツ パッド一体型 ダブル サニーオレンジ 140×200×25 無地 ベッドカバー一体型 橙色 タオル素材 タオル生地
¥ 7736
モスグリーン 敷きパッド のみ ワイドK240 2台を包むファミリーサイズ 年中快適100%コットンタオルのパッド・シーツ Cotie コテ
¥ 7736
西川 (nishikawa) モリスギャラリー 掛け布団カバー シングル ロデン 洗える 綿100% なめらか 触感 着脱簡単なクイックスナ
¥ 7736
西川 あったか 敷きパッド ダブル 洗える 制菌加工 吸湿発熱 吸放湿 蓄熱 さらっと 消臭 ズレにくい 四隅ゴム付き 取り付け簡単 ヒート
¥ 7732
落札価格7743円
759 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！