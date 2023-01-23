『ミズノ メンズ 野球 セットアップ テックシールドジャケット 32MC2552 パンツ 32MD2552 上下セット MIZUNO【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 08時 38分に出品され03月05日 08時 38分に終了予定です。即決価格は7,743円に設定されています。現在609件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 冬季日本代表納品アイテムと同素材を使用。防風、ストレッチに撥水性をプラスしたアイテム。カラー:ネイビー×ブラックホワイト×ブラック素材:本体:ポリエステル90%、ポリウレタン10%袖口切替:ポリエステル91%、ポリウレタン9%袖裏メッシュ部:ポリエステル100%裾切替:ポリエステル91%、ポリウレタン9%生産国:ミャンマー2022年モデル8117105412、8118105412商品実寸サイズサイズM メンズL メンズXLメンズ着丈69.5cm70.5cm71cm股上25cm25.5cm26cm股下77cm79cm81cm裾幅13cm13.5cm14cm身幅54cm55cm57cmウエスト70cm73cm76cmラグラン79cm82cm84cm 0531BBAP 2301_bb 2308_bb