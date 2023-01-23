『ABKONCORE 本格派プロゲーミングマウス A660 国内正規品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 15時 24分に出品され03月18日 15時 24分に終了予定です。即決価格は7,742円に設定されています。現在542件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ABKONCORE 本格派プロゲーミングマウス A660 国内正規品



【商品説明】

・Pixart社のPMW3325搭載。正確、高速、精密を実現。

・ゲーム中の誤動作を防ぐため、DPIボタンとポーリングレートボタンは底面に搭載。 ゲームへの集中力は更に倍増!

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・人間工学に基づき設計されたA660。誰にでも使いやすく、軽量、安定スライド、優れたバランスで完璧なグリップ感を提供します。

・最大2，000万回の耐久性を確保。ストレスのないクリック感と反応速度を提供します。

・鮮やかなRGB LEDと4段階のDPIをワンタッチでコントロール。本格派プロゲーミングマウス



【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 11.40 cm

奥行 : 15.80 cm

重量 : 250.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。