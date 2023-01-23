『ABKONCORE 本格派プロゲーミングマウス A660 国内正規品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 15時 24分に出品され03月18日 15時 24分に終了予定です。即決価格は7,742円に設定されています。現在542件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ABKONCORE 本格派プロゲーミングマウス A660 国内正規品
【商品説明】
・Pixart社のPMW3325搭載。正確、高速、精密を実現。
・ゲーム中の誤動作を防ぐため、DPIボタンとポーリングレートボタンは底面に搭載。 ゲームへの集中力は更に倍増!
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・人間工学に基づき設計されたA660。誰にでも使いやすく、軽量、安定スライド、優れたバランスで完璧なグリップ感を提供します。
・最大2，000万回の耐久性を確保。ストレスのないクリック感と反応速度を提供します。
・鮮やかなRGB LEDと4段階のDPIをワンタッチでコントロール。本格派プロゲーミングマウス
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 11.40 cm
奥行 : 15.80 cm
重量 : 250.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
XPPen ペンタブ Deco M 8x5インチ X3チップ搭載ペン付 傾き検知 ペンタブレット 板タブ 選べる4色 イラスト デザイン テ
¥ 7739
ナルコーム USB接続フットスイッチ（NFS-01) 日本製 USBフットスイッチ フットスイッチ USBスイッチ USBフットペダル ゲー
¥ 7738
Mionix ゲーミングマウス AVIOR PRO 左右対称エルゴノミック形状 リフトオフディスタンス調整可能 国内正規品
¥ 7738
LOGITECH LOGICOOL MMO ゲーミングマウス G600 並 行 輸 入 品 ブラック
¥ 7738
キーボード 2023 商品 MAMBASNAKE K87 メカニカルキーボード キーボードコイルケーブル 87キー無衝突コンパクト 有線Type-Cケー
¥ 7737
キーボード SIKAI CASE 片手キーボード メカニカルキーボード「Bluetooth接続」3層レイヤー機能付き 回転ノブ2個付き 無線連続 軸体が
¥ 7737
ロジクール ワイヤレスマウス 無線 マウス M546BD Unifying 7ボタン ワイヤレス 小型 電池寿命最大18ケ月 windows
¥ 7736
COUGAR ゲーミングマウス SURPASSION RX ワイヤレス DPI調整可能 LEDライト搭載 人間工学的デザイン CGR-SUR
¥ 7735
NZXT マウス Lift MS-1WRAX-BM ブラック 2527 軽量設計 ゲーミングマウス 16，000dpi ボトムLED キーマ
¥ 7735
A4tech Invincible Wireless Bloody Gaming Mouse，activated Core 3 with M
¥ 7734
【新品/取寄品】Surface Precision Mouse FTW-00007
¥ 7732
特別価格Runrain USB Mouse Cable for Razer Orochi 2015 Chroma Wireless Gaming Mouse 好評販売中
¥ 7732
SteelSeries ゲーミングマウス 両利き用 有線 高精度追跡機能 Sensei Ten 62527
¥ 7732
ロジクール ワイヤレスマウス トラックボール for Business 無線 M575BGR bluetooth logi bolt Uni
¥ 7732
ビットトレードワン TracXcroll トラックボールをクリエイターデバイスに変えるUSB接続機器 BFTCXL
¥ 7731
Logicool G ロジクール G PRO X ゲーミングキーボード G-PKB-002用 交換スイッチアクセサリー GX リニア 静音
¥ 7730
クラゲ水族館 琉球ガラス使用 キーキャップ PC ゲーミングキーボード メカニカルキーボード用
¥ 7727
LOGITECH M510 WIRELESS LASER MOUSE-BLUE
¥ 7727
落札価格7742円
542 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！