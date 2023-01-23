『ステッチオン 縦型ショルダーS トリップライン ネイビー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 10時 45分に出品され03月07日 10時 45分に終了予定です。即決価格は7,731円に設定されています。現在76件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 縦型ショルダーSネイビー Free Size 52202

Color:ネイビー

タテ24cmxヨコ19cmxマチ9cm

ポケットの数:7外側4/内側3

重量:380g

ショルダー全長:131cm

カテゴリ ファッション

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