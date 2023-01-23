『乱視用カラコン シード アイコフレ ワンデー UV M TORIC 10枚×8箱セット 円柱度数追加 リッチメイク サークルレンズ 1日使い捨て 送料無料【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 19時 52分に出品され03月29日 19時 52分に終了予定です。即決価格は7,728円に設定されています。現在446件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
シードのカラーコンタクトレンズ アイコフレ ワンデー UV M 乱視用TORIC (10枚入り)
を8箱セットをゆうパケット（ポスト投函）で送料無料でお届け致します。
それぞれの度数とCYL（円柱度数）を選択してください。（必須です）
医療用具承認番号：23000BZX00077000
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ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラウン 30枚入 (-4.25 度あり) 4個セット
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ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day オークル 30枚入 (-3.50 度あり) 4個セット 送料無料
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ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day オークル 30枚入 (-7.00 度あり) 4個セット
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ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day オークル 30枚入 (-2.25 度あり) 4個セット 送料無料
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ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-10.00 度あり) 4個セット 送料無料
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落札価格7728円
446 入札履歴
終了
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