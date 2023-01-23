『乱視用カラコン シード アイコフレ ワンデー UV M TORIC 10枚×8箱セット 円柱度数追加 リッチメイク サークルレンズ 1日使い捨て 送料無料【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 19時 52分に出品され03月29日 19時 52分に終了予定です。即決価格は7,728円に設定されています。現在446件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 シードのカラーコンタクトレンズ アイコフレ ワンデー UV M 乱視用TORIC (10枚入り)



を8箱セットをゆうパケット（ポスト投函）で送料無料でお届け致します。



それぞれの度数とCYL（円柱度数）を選択してください。（必須です）



医療用具承認番号：23000BZX00077000



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