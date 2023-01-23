『グリーンハウス/低温調理器【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 09時 00分に出品され03月27日 09時 00分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在500件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 商品の説明

サイズ本体 高さ31 直径5 電源コード120 cmサイズガイドはこちら

素材トライタン、PA、PC、SUS304、ABS

原産国中国製

取扱表示

商品注意事項こちらの商品はギフトラッピング不可となります。

定格電圧/100V～（50、60Hz）

定格消費電力/1000W

設定温度範囲/0℃～90℃（0.5℃刻み）

温度精度/±0.1℃

タイマー設定/1分～99時間59分（1分刻み）

対応水量/4～15L（ただし水位がMINラインを超えること）

防水規格/IPX7

煮沸したり、食器洗浄機や食器乾燥機で洗うことはできません。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>キッチン家電 商品の状態: 新品、未使用