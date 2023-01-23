『ogawa(オガワ) 寝袋 封筒型シュラフライト2 最低使用温度10度 1061【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 13時 05分に出品され03月14日 13時 05分に終了予定です。即決価格は7,727円に設定されています。現在0件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ogawa(オガワ) 寝袋 封筒型シュラフライト2 最低使用温度10度 1061
【商品説明】
・サイズ:200×85cm
・パッキング:40×径26cm
・素材:表地/ポリエステルタフタ(防水加工)、裏地/コットンフランネル、中綿/ポリエステル中空綿1.0kg
・重量:約2.2kg
【サイズ】
高さ : 24.50 cm
横幅 : 44.00 cm
奥行 : 45.00 cm
重量 : 1.92 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7727円
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