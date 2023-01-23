『ogawa(オガワ) 寝袋 封筒型シュラフライト2 最低使用温度10度 1061【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 13時 05分に出品され03月14日 13時 05分に終了予定です。即決価格は7,727円に設定されています。現在0件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ogawa(オガワ) 寝袋 封筒型シュラフライト2 最低使用温度10度 1061



【商品説明】

・サイズ:200×85cm

・パッキング:40×径26cm

・素材:表地/ポリエステルタフタ(防水加工)、裏地/コットンフランネル、中綿/ポリエステル中空綿1.0kg

・重量:約2.2kg



【サイズ】

高さ : 24.50 cm

横幅 : 44.00 cm

奥行 : 45.00 cm

重量 : 1.92 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。