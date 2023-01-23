『Dominant-X アウトドアベッド 折りたたみベッド キャンプコット 軽量 簡易 コンパクト 耐荷重150kg 枕と収納バッグ付き 防水【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 20時 26分に出品され03月31日 20時 26分に終了予定です。即決価格は7,725円に設定されています。現在109件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「」より引用"
【商品名】
Dominant-X アウトドアベッド 折りたたみベッド キャンプコット 軽量 簡易 コンパクト 耐荷重150kg 枕と収納バッグ付き 防水
【商品説明】
・【便利なデザイン】工具不要で簡単に組み立てられます。コットのサイドに収納ポケットがあり、携帯電話や鍵などの小物を安心して収納できます。 コンパクト収納サイズで、持ち運びが楽々。キャンプ、旅行、山登り、自宅などの場合に限らず、事務中の休憩、病院護送、救済現場でも活用できます。
・【商品仕様】使用時サイズ:(約)185cm×60cm×13cm 。収納時サイズ:(約)51cm×14cm×9cm。重量:1.9kg、耐荷重:150kg。材質：7075アルミニウム合金+600Dオックスフォード布。良質な材料を使用しており、コットの耐久性も問題ございませ
【サイズ】
高さ : 11.00 cm
横幅 : 14.40 cm
奥行 : 53.60 cm
重量 : 2.27 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7725円
109 入札履歴
終了
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