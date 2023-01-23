『フレクセルＩＩ コーナーポスト９０° PPS-FXWP13N 64999838 全国配送可 コクヨ kokuyo【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月15日 16時 07分に出品され05月15日 16時 07分に終了予定です。即決価格は7,725円に設定されています。現在538件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名 フレクセルＩＩ コーナーポスト９０ コクヨ品番 PPS-FXWP13N メーカー コクヨ ＫＯＫＵＹＯ サイズ 幅54mm 奥行54mm 高さ1335mm 重量3kg 代引き不可商品