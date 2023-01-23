『スポットライト(ダクトレール用・電球別売) SLIDER SPOT2 スライダースポット1 ダクトレールタイプ オフホワイト【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 11時 31分に出品され04月06日 11時 31分に終了予定です。即決価格は7,723円に設定されています。現在537件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メーカー:LuCerca by ELUX (日本ブランド)商品:スポットライト(ダクトレール用・電球別売)商品名:SLIDER SPOT2 スライダースポット1 ダクトレールタイプ オフホワイト型番:LC10924-WH本体カラー:ホワイト灯具カラー:-推奨使用電球:E26/60W×1同梱電球:なし本体サイズ:Φ150mm×H275mm セードΦ160mm/コード長:-本体重量:約0.5kg素材・材質:スチール， 天然木使用可能電球:白熱球使用可能電球:電球型蛍光灯使用可能電球:LED電球フランジカバー:-付属品: