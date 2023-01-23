『ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット MDR-EX31BN MDR-EX31BN W / マイク付き /【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 04時 38分に出品され03月04日 04時 38分に終了予定です。即決価格は7,713円に設定されています。現在304件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット MDR-EX31BN MDR-EX31BN W / マイク付き /
【商品説明】
・ドライバーユニット:約13.5mm
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・付属品:ハイブリッドイヤーピースS、M、L(各2)、マイクロUSBケーブル
・充電時間:約2.5時間
・型式:エレクトレットコンデンサー型
・型式:密閉ダイナミック型
・指向特性: 全指向性
・質量:約34g
・電源:リチウムイオン充電池(内蔵)
【サイズ】
高さ : 4.60 cm
横幅 : 8.80 cm
奥行 : 18.60 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Kids Headphones Ear Headphones for Kids Wired Headphones with Safe 並行輸入
¥ 7710
ヤマハ 完全ワイヤレスイヤホン TW-E5B(B) : リスニングケア/ゲーミングモード/アンビエントサウンド/最長30時間再生 /生活防水
¥ 7710
JAYS a-Seven Wireless ワイヤレスヘッドホン (Bluetooth 4.1/連続再生25時間/40mmドライバー/アルミ
¥ 7710
GLIDiC TW-3000F (ワイヤレスイヤホン)【ANC・低遅延モード 外音取り込み機能 長時間再生 防水機能 】ベージュ 約18(W)× 20(D) × 32(H) mm
¥ 7710
GLIDiC TW-3000F (ワイヤレスイヤホン)【ANC・低遅延モード 外音取り込み機能 長時間再生 防水機能 】ホワイト 約18(W)× 20(D) × 32(H) mm
¥ 7710
GLIDiC TW-3000F (ワイヤレスイヤホン)【ANC・低遅延モード 外音取り込み機能 長時間再生 防水機能 】ブラック 約18(W)× 20(D) × 32(H) mm
¥ 7710
完全ワイヤレスイヤホン defunc TRUE MUSIC 小型・軽量 タッチセンサー IPX4準拠 SBC対応 連続再生4時間 タッチセンサ
¥ 7710
完全ワイヤレスイヤホン defunc TRUE MUSIC 小型・軽量 タッチセンサー IPX4準拠 SBC対応 連続再生4時間 タッチセンサ
¥ 7710
完全ワイヤレスイヤホン defunc TRUE MUSIC 小型・軽量 タッチセンサー IPX4準拠 SBC対応 連続再生4時間 タッチセンサ
¥ 7710
Riwbox (リブボックス) Bluetoothヘッドフォン XBT-80 折りたたみ式ステレオワイヤレスBluetoothヘッドホン オーバーイ?
¥ 7710
ヤマハ ワイヤレスイヤホン EP-E50A(W) : アクティブノイズキャンセリング/アンビエントサウンド/リスニングケア/Bluetoot
¥ 7710
ラディウス radius HP-T250BTW ノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン : Bluetooth対応 フルワイヤレス
¥ 7709
Skullcandy PUSH/FLY BLUE 完全ワイヤレスイヤホン 国内正規品
¥ 7708
CANARE カナレ L-2T2S XLR(メス)-TRS(ステレオフォン)2本ペア変換ケーブル (3m)
¥ 7708
CANARE カナレ L-2T2S TRS(ステレオフォン)-XLR(オス) 2本ペア 変換ケーブル (3m)
¥ 7708
ラディウス radius HP-P100BT 低遅延 ゲーミング ワイヤレスイヤホン : ノイズキャンセリング ANC 外音取り込み Blu
¥ 7708
ゼンハイザー ヘッドホン 密閉型 リモコン付き HD 400S ブラック 入力インピーダンス18Ω国内正規品
¥ 7708
Dekoni Audio デコニオーディオ イヤーパッド 交換用 Sennheiser HD600 スエード・イヤーパッド EPZ-HD60
¥ 7708
落札価格7713円
304 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！