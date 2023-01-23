『ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット MDR-EX31BN MDR-EX31BN W / マイク付き /【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 04時 38分に出品され03月04日 04時 38分に終了予定です。即決価格は7,713円に設定されています。現在304件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット MDR-EX31BN MDR-EX31BN W / マイク付き /



【商品説明】

・ドライバーユニット:約13.5mm

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・付属品:ハイブリッドイヤーピースS、M、L(各2)、マイクロUSBケーブル

・充電時間:約2.5時間

・型式:エレクトレットコンデンサー型

・型式:密閉ダイナミック型

・指向特性: 全指向性

・質量:約34g

・電源:リチウムイオン充電池(内蔵)



【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 8.80 cm

奥行 : 18.60 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。